Москаль боится, что Крым останется без газа

Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Геннадий МОСКАЛЬ обращает внимание Совета министров АРК и органов местного самоуправления на то, что в отопительный сезон Крым может остаться без газа, который поступает из подразделов НАК "Нафтогаз Украины".

Как передает УНИАН, об этом сообщила советник Представительства Президента Украины в АРК Людмила МОХОВА.

Постпред Президента обосновывает свои опасения постановлением Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины, которое запрещает изменять поставщика газа предприятиям, не рассчитавшимся с предыдущим поставщиком и имеющим задолженность за потребленный газ. "Если в Украине сработает форма снабжения газа по схеме "деньги вечером, а газ утром", то это может быть катастрофой для Крыма", - цитирует Л.МОХОВА слова Г.МОСКАЛЯ.

По информации Представительства Президента Украины в АРК, общая задолженность потребителей Крыма перед структурами НАК "Нафтогаз Украины", которые реализовывают естественный газ на полуострове, составляет около 106 млн. грн. Дочернее предприятие "Газ Тепло" НАК "Нафтогаз Украины" предупредило, что не будет выделять лимиты тем предприятиям, которые накопили большие долги. Прежде всего, это касается ЗАО "Крымтеплоэлектроцентраль", долг которого на конец июля составлял 22,5 млн. грн. Задолженность потребителей автономии перед ДП "Газ Тепло" за потребленный в 2005-2006 годах газ достигла 24,1 млн. грн. Кроме того, крымчане задолжали предприятию "Газ Украины" 15,7 млн. грн., а ГАО "Черноморнетегаз" - 60,15 млн. грн.

"Учитывая такое положение, представитель главы государства призывает правительство Крыма и местные органы власти к проведению диалога с потребителями относительно необходимости погашения долгов, составления графиков их возвращения", - отмечает Л.МОХОВА.