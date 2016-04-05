На Винниччине к сети Интернет уже подключено 25% библиотек

На сегодняшний день оснащены компьютерной техникой 315 библиотечных учреждений, что составляет 34% и 238 (25%) библиотек.

Об этом сообщает начальник управления культуры и искусств Винницкой облгосадминистрации Станислав Городинский.

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Кроме того, отмечает чиновник, в течение прошлого года сеть учреждений культуры Винницкой области сократилась на 20 единиц. В рамках оптимизации в 2015 году в Винницкой области было закрыто 14 библиотек, четыре клуба и два музея.

Однако решением депутатского корпуса облсовета в составе областного краеведческого музея создано два филиала – "Музей им. М.Д.Леонтовича" в с. Марковка Теплицкого района и музей "Битва под Батогом" в с. Четвертиновка Тростянецкого района.