Задержанному в аннексированном Крыму евромайдановцу угрожают расправой в СИЗО

Об этом Крымской правозащитной группе стало известно в ходе судебного заседания, во время которого адвокат Коломийца сообщил судье Киевского районного суда Симферополя Белоусову о таком давлении на подзащитного.

Защитник на суде сообщил, что, по словам Коломийца, вместе с ним в одной камере в СИЗО Симферополя находятся двое лиц, предположительно, сторонники "ДНР/ЛНР".

Как сообщил Андрей Коломиец, один из них – житель Севастополя, воевал против Украины на стороне "ЛНР".

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Коломиец рассказал своему адвокату, что сокамерники ненавидят его как «украинца, оппозиционно настроенного к режиму Януковича». Его оскорбляют, провоцируют на ссоры, унижают и угрожают физической расправой.

Остальных сокамерников участники самопровозглашенных республик настраивают против украинца. Поэтому другие заключенные относятся к нему скорее враждебно, чем нейтрально.

Адвокат указал суду, что «здоровье Андрея Коломийца ослаблено нахождением под стражей свыше 10-и месяцев. Поэтому угрозы от сокамерников Коломиец оценивает как реальные».

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Адвокат отметил, что «указанные обстоятельства нахождения Коломийца под стражей являются фактически пыточными».

Защитник украинца также сообщил суду, что в камере, рассчитанной для нахождения 6-и человек, постоянно находятся не менее 10-и человек, иногда их количество увеличивается еще на несколько человек.

Отмечается, что жителя Киевской области Андрея Коломийца, 1993 года рождения, обвиняют якобы в покушении на убийство двух бывших сотрудников «Беркута» во время Майдана в Киеве. Ему вменяют несколько статей УК РФ: ст. 105 УК РФ – убийство двух и более лиц (незаконченное), ст. 228 – хранение наркотических средств, ст. 30 – покушение на преступление.

В целом, Андрею Коломийцу может грозить до 20 лет лишения свободы.

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30 марта на судебном заседании адвокат указал суду на применение пыток к Коломийцу после задержания, а также указал на факты, которые свидетельствуют о фальсификациях в этом деле. Свидетель со стороны защиты также указывала на то, что у Коломийца были следы пыток на теле.