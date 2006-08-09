В США умерла Надежда Светличная (фото)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и его жена Екатерина ЮЩЕНКО выразили соболезнования семье Надежды Светличной в связи со смертью известной правозащитницы.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

«С чувством глубокой скорби наша семья восприняла весть о смерти госпожи Надежды Алексеевны Светличной, известной правозащитницы, активного члена Зарубежного представительства Украинской Хельсинской группы, преданной дочери своей Родины, любящей жены и матери», – говорится в соболезновании.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Н.Светличная навсегда останется в памяти верным борцом за независимость Украины, которая всю свою жизнь посвятила служению украинскому народу на его нелегком пути к демократии и свободе

Как сообщалось, 8 августа в Матаване (США) умерла известная украинская правозащитница Н.Светличная.

1972 год она за правозащитную деятельность провела в изоляторе КГБ. В 1973 году ее осудили к 4-м годам лагерей. Наказание отбывала в Мордовских концлагерях. После выезда из СССР была активным членом Зарубежного представительства Украинской Хельсинкской группы и редактором-составителем «Вестника репрессий в Украине», (США). В 1983-1994 годах работала в украинской редакции радио «Свобода» в Нью-Йорке.

Н.Светличная родилась 8.11.1936 года в с. Половинкино Старобельского района Луганской области.