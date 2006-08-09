Чемодан телефонов стоил вору жизни

В поселке Талалаевка Черниговской области во время задержания похитителей мобильных телефонов начальник районной милиции был вынужден применить табельное оружие и убил одного из преступников.

Как сообщили УНИАН в ЦОС УМВД в области, для предупреждения ограблений магазинов в с.Талалаевка была создана оперативная группа, которую возглавил группу начальник районной милиции. Владея информацией о возможном ограблении одного из магазинов поселка, работники милиции осуществляли патрулирование ночных улиц поселка.

Внимание милиционеров привлек автомобиль, возле которого они устроили засаду. К авто приближались двое неизвестных и начальник райотдела услышал, как один из них с помощью радиоустройства оповестил соучастников, что дорога к автомобилю свободная и вокруг все спокойно.

В это время начальник райотдела вышел из укрытия и, представившись, приказал злоумышленникам остановиться. Однако воры, бросив чемоданы, начали убегать. Руководитель группы кинулся вдогонку за одним из них. Во время преследования он неоднократно приказывал неизвестному остановиться, однако тот не реагировал. Одновременно с этим милиционер заметил в руках злоумышленника предмет, похожий на пистолет.

Поняв, что не убежит, неизвестный остановился и, развернувшись к работнику милиции, направил на него пистолет. Оценив ситуацию, милиционер привел табельное огнестрельное оружие в готовность и предупредил преступника о возможности его применения. Однако это не произвело надлежащего впечатления на злоумышленника: напротив, тот кинулся на милиционера и попробовал отобрать оружие.

В этой ситуации сотрудник милиции применил табельное оружие и смертельно ранил неизвестного в шею. Погибшим оказался 37-летний житель с.Александровка Донецкой области, ранее судимый. Другими членами опергруппы был задержан сообщник погибшего вора - 39-летний киевлянин, который также побывал в местах лишения свободы. Задержанный автомобиль оказался зарегистрированным на жительницу столицы.

Работники Талалаевской районной прокуратуры, следственно-оперативной группы УМВД и Талалаевского РО при участии работников отдела внутренней безопасности в Черниговской области во время осмотра места события выявили: пистолет неустановленного образца (сейчас проводится его экспертиза); чемоданы с мобильными телефонами общей стоимостью приблизительно 60 тыс. грн., и пневмоножницы для металла. Установлено, что аппараты похищены из магазина "Мобилочка", где воры перерезали металлические решетки на окне, разбили стекло, отключили сигнализацию и сломали сейф.

По предварительным выводам отдела внутренней безопасности УМВД Украины в Черниговской области, применение оружия работником милиции признано правомерным.