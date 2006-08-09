Погода на 10-14 августа

Завтра на территории Украины преимущественно без осадков, только в западной части местами кратковременные дожди, грозы.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью 10-15°, днем 22-27°; в южной части и восточных областях ночью 17-22°, днем 27-32°.

11-12 августа сохранится переменная облачность. 11 августа ночью в западных областях, днем в Украине, кроме восточной части, кратковременные дожди (в Карпатах местами сильные дожди), грозы.

12 августа ночью в западной половине, днем местами в северных и центральных областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без существенных осадков.

Температура в западных и северных областях ночью 12-17°, днем 20-25° (на высокогорье Карпат ночью 8-13°, днем 11-16°); на остальной территории ночью 15-20°, днем 24-29°, 12 августа в восточных, Днепропетровской областях, в Крыму и Приазовье местами 32-35°.

13-14 августа преимущественно без осадков, только в западных областях местами небольшие дожди, грозы (днем 14 августа умеренные грозовые дожди).

Температура ночью в западных областях 13-18°, на остальной территории 17-23°; днем повышение температуры до 26-32°, в восточных, Днепропетровской областях, в Крыму и Приазовье местами до 35-37°, на западе до 23-29°.

10 августа в Киеве и области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура в Киеве ночью 12-14°, днем 24-26°, по области ночью 10-15°, днем 22-27°.

11-12 августа переменная облачность. Кратковременные дожди (днем 12 августа местами), кое-где грозы, только ночью 11 августа без существенных осадков. Температура ночью 12-17°; днем 20-25°.

13-14 августа в столице и области преимущественно без осадков. Повышение температуры ночью до 17-22°, днем до 26-31°.