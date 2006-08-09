Куда девалась Тимошенко?

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сейчас находится у мамы в Днепропетровске. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко, комментируя сообщение некоторых СМИ о том, что лидер БЮТ якобы уехала в Москву.

Там отметили, что Ю.ТИМОШЕНКО решила отдохнуть на родине от тяжелого периода.

При этом руководитель пресс-службы БЮТ Александр СОЧКА отметил, что в пресс-службу звонят по телефону почти каждые полчаса и сообщают, что Ю.ТИМОШЕНКО уехала, то Москву, то в Египет, то к БЕРЕЗОВСКОМУ... "Разве что не сообщали, что ТИМОШЕНКО поехала к ЛАЗАРЕНКО или Фиделю КАСТРО", - добавил А.СОЧКА.

* * * Сегодня “Комсомольская правда" написала, что Ю.ТИМОШЕНКО якобы “тайно прилетела в Москву, а затем собирается в Лондон - к БЕРЕЗОВСКОМУ”.