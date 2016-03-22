МИД: Информации о наличии украинцев среди жертв взрывов в Брюсселе не поступало

Об этом сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

"По состоянию на 18:30 сегодня, информации о наличии граждан Украины среди жертв серии взрывов в Брюсселе в МИД Украины не поступало", - говорится в сообщении.

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Посольство Украины в Бельгии постоянно отслеживает ситуацию и находится в контакте с кризисным центром МИД Бельгии и бельгийскими правоохранительными органами на предмет возможного наличия среди пострадавших граждан Украины.

"Как сообщили представители бельгийского кризисного центра, предварительные данные о гражданстве погибших и пострадавших в результате этих трагических событий будут обнародованы в среду утром", - утверждается в сообщении.

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Также сказано, что по имеющейся информации, воздушное движение в международном аэропорту Брюсселя будет оставаться закрытым по крайней мере до 12:00 23 марта.

В МИД выражают просьбу к гражданам Украины, родные или знакомые которых находятся в Брюсселе и до сих пор не вышли на связь, сообщить об этом на «горячие линии» МИД (тел.: +38 044 238 16 57, e-mail: cons_or @ mfa.gov.ua) или Посольства Украины в Бельгии (тел.: +32 (0) 476 257 735, e-mail: emb_be@mfa.gov.ua).