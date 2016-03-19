В Кривом Роге открыли первый в Украине монумент погибшим в боях на Донбассе
В субботу в Кривом Роге открыли первый в стране памятник украинским бойцам, которые погибли во время боевых действий на Донбассе.
Открыть монумент предложили демобилизованные бойцы, родственники погибших военных, волонтеры. Об этом пишет "Радио Свобода".
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Эскиз памятника создал криворожский скульптор Владимир Токарь, по его проекту уже был возведен памятник воинам-афганцам в Октябрьском районе города. По словам создателя монумента, прототипом памятника стала реальная личность – минометчик-"киборг" Евгений Абросимов с позывным "Абрикос", который принимал участие в защите Донецкого аэропорта.
Скульптура "киборга" помещена между двумя символическими крыльями самолета, которые символизируют трагедию Ил-76, сбитого вооруженными сепаратистами под Луганском в июне 2014 года. В нем погибло 49 украинских военных, среди которых были днепропетровцы и криворожане. На монументе высечены имена земляков, погибших во время военной операции на востоке Украины. Кривой Рог в боевых действиях на Донбассе потерял сто воинов.
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