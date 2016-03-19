В Кривом Роге открыли первый в Украине монумент погибшим в боях на Донбассе

Открыть монумент предложили демобилизованные бойцы, родственники погибших военных, волонтеры. Об этом пишет "Радио Свобода".

Читайте такжеВ Дебальцево боевики развернули военный госпиталь с врачами из РФ - разведка

Эскиз памятника создал криворожский скульптор Владимир Токарь, по его проекту уже был возведен памятник воинам-афганцам в Октябрьском районе города. По словам создателя монумента, прототипом памятника стала реальная личность – минометчик-"киборг" Евгений Абросимов с позывным "Абрикос", который принимал участие в защите Донецкого аэропорта.

Скульптура "киборга" помещена между двумя символическими крыльями самолета, которые символизируют трагедию Ил-76, сбитого вооруженными сепаратистами под Луганском в июне 2014 года. В нем погибло 49 украинских военных, среди которых были днепропетровцы и криворожане. На монументе высечены имена земляков, погибших во время военной операции на востоке Украины. Кривой Рог в боевых действиях на Донбассе потерял сто воинов.

Читайте такжеРазведка: РФ перебросила на Донбасс 50 грузовиков с боеприпасами и полевой госпиталь