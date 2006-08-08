Вице-премьер-министр Украины, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины Владимир РЫБАК выступает за децентрализацию системы управления и бюджетного финансирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер заявил сегодня на своей первой пресс-конференции после селекторного совещания по вопросам подготовки ЖКХ к отопительному сезону.

По словам В.РЫБАКА, «у нас федерализма все трясутся, боятся в унитарном государстве. Я свою диссертацию защищал на бюджетном федерализме и мне ученые говорили, что она не может быть защищена. А я доказывал, что в унитарном государстве должен быть бюджетный федерализм. То есть, проще говоря, деньги должны быть там, где формируются проблемы, и там, где их нужно решать».

Он отметил, что Виктор ЯНУКОВИЧ за время своего предыдущего премьерства пытался увеличить долю местных бюджетов в общем сводном бюджете с 40 до 45%. «И мы должны эту тенденцию увеличивать. Пошел ЯНУКОВИЧ и стала 40% доля местных бюджетов», - сказал В.РЫБАК добавив, что своей задачей видит доказать, что органы местного самоуправления – это один из главных институтов в системе управления страны. По его мнению, доля местных бюджетов в сводном бюджете должна составлять не меньше, чем в европейских странах – 50%. «У меня региональная политика впереди всего. И мы должны понять, что Украина поднимется только через свои регионы. Чем быстрее в регионах люди почувствуют лучшую жизнь, тем богаче станет Украина», - подчеркнул В.РЫБАК.