До конца недели в Украине будет дождливая погода

9 августа на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. В западных и северных областях пройдут небольшие, на севере Левобережья и в Карпатах умеренные дожди; на остальной территории отдельные кратковременные дожди. В Украине местами грозы. Ветер северо-западный и западный 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, в восточной части и в Крыму 16-21°; днем в северных и западных областях 19-24°, на остальной территории 23-28°, в Крыму и на крайнем востоке до 30°.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

10-11 августа сохранится переменная облачность. В Крыму, Приазовье восточных и Днепропетровской областях без существенных осадков, только днем 11 августа пройдут отдельные грозовые дожди. Температура ночью 16-21°, днем 24-29°. На остальной территории ночью местами небольшие дожди, днем кратковременные дожди, местами грозы (только 10 августа в Одесской и Николаевской областях без осадков). Температура ночью 12-17°, днем 22-27°, в западных областях 19-24°; на высокогорье Карпат ночью 8-13°, днем 11-16°. Ветер в Украине северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

12 августа также пройдут кратковременные грозовые дожди (в восточных областях, в Крыму и Приазовье местами). 13 августа преимущественно без осадков, только днем в западных областях кратковременные грозовые дожди. Температура ночью 13-19°, в южной и восточной части 16-21°; днем 24-29°, в Крыму и Приазовье местами до 33°, 12 августа в западных и северных областях 20-26°.

В г. Киеве и столичной области 9 августа ожидается переменная облачность. Небольшие дожди, днем отдельные грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 14-16°, днем 20-22°; по области ночью 12-17°, днем 19-24°.

10-11 августа переменная облачность сохранится. 10 августа местами пройдет небольшой дождь, 11 августа ночью преимущественно без осадков, утром и днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°.

12 августа пройдут кратковременные дожди, местами грозы, 13 августа преимущественно без осадков. Температура ночью 13-18°, днем 24-29.