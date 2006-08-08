Обязанности председателя КС вместо Иващенко исполняет Домбровский

В соответствии с частью 3 статьи 22 Закона Украины “О Конституционном Суде Украины” до избрания в установленном порядке председателя Конституционного Суда Украины с 7 августа 2006 года обязанности председателя Конституционного Суда Украины исполняет самый старший по возрасту судья Конституционного Суда Украины ДОМБРОВСКИЙ Иван Петрович.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Конституционного суда Украины.

Как сообщал УНИАН, исполнение обязанностей председателя Конституционного Суда Украины с 25 июля было возложено на судью КС Владимира ИВАЩЕНКО после того, как 20 июля Верховная Рада освободила Павла ЕВГРАФОВА от должности председателя КС.

4 августа судьи Конституционного Суда Украины принесли присягу в Верховной Раде Украины.

К присяге приведены трое судей, назначенных 14 ноября 2005 года Президентом Украины, 5 судей, назначенных Съездом судей 3 ноября, и 5 судей, назначенных по квоте Верховной Рады.

Судьями Конституционного Суда по квоте парламента были избраны Мария МАРКУШ, Анатолий ГОЛОВИН, Михаил КОЛОС, Вячеслав ОВЧАРЕНКО и Петр СТЕЦЮК.

3 ноября 2005 г. седьмой съезд судей Украины избрал пять судей Конституционного Суда Украины: Вячеслава ДЖУНЯ, Ивана ДОМБРОВСКОГО, Анатолия ДИДКОВСКОГО, Ярославу МАЧУЖАК и Василия БРЫНЦЕВА. Шестой судья КС - Андрей СТРИЖАК - был избран на шестом съезде Судей Украины 27 декабря 2004 года.

15 ноября Президент своими указами назначил Владимира КАМПО, Виктора ШИШКИНА и Дмитрия ЛИЛАКА судьями КС.

Справка УНИАН. Согласно ст. 22 Закона Украины “О Конституционном Суде Украины” председатель Конституционного Суда Украины имеет двух заместителей председателя Конституционного Суда Украины. Заместители председателя КС исполняют по поручению председателя Конституционного Суда отдельные его полномочия. В случае отсутствия председателя Конституционного Суда Украины или невозможности осуществления им своих полномочий его обязанности исполняет заместитель, старший по возрасту. В случае отсутствия обоих заместителей обязанности председателя Конституционного Суда Украины исполняет самый старший по возрасту судья Конституционного Суда Украины.