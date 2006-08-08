НАК «Нафтогаз Украины» перейдет под контроль донецких

Новым главой «Нафтогаза Украины» станет «донецкий» Владимир Шелудченко - креатура Партии регионов.

Вчера в беседе с корреспондентом газеты «ДЕЛО» премьер-министр Виктор Янукович подтвердил, что руководство НАК будет сменено. «Этот вопрос прорабатывается. В ближайшие дни мы этот вопрос решим», - сказал премьер.

На должность руководителя топливно-энергетического монополиста претендуют четыре человека. Среди основных претендентов - Владимир Шелудченко (до апреля прошлого года - первый зампредправления НАК), Вадим Копылов (руководил НАК с июля 2000 года по февраль 2002-го), Анатолий Рудник (занимал до октября 2005-го должность гендиректора дочерней компании «Укртрансгаз»), Игорь Воронин (зампредседателя НАК, глава «Укргаз-Энерго»), а также народный депутат Александр Третьяков. Третьяков опроверг информацию о том, что с ним ведут переговоры о назначении. «Я депутат и в НАК работать не собираюсь. По моей информации, скорее всего главой НАК станет Шелудченко», - сказал Третьяков.

По имеющейся информации, назначение Шелудченко лоббирует вице-премьер Андрей Клюев. Шелудченко родился в Макеевке и является членом Партии регионов. В 1990-1991 году был первым заместителем и председателем Донецкого облсовета и облисполкома. С 1991-го по 1997 годы он занимал должность предправления «Донецкооблгаза», откуда перешел в НАК «Нафтогаз». По мнению пресс-секретаря Юрия Бойко Константина Бородина, кандидатура Шелудченко более предпочтительна: «Копылов не работал в отрасли с 2002 года, Рудник имеет опыт только в одном сегменте - транспортировке газа, а Шелудченко в ранге первого заместителя НАК курировал всю отрасль и хорошо знаком с ее работой».

Задуманное назначение нового топа НАК не пройдет гладко. Дело в том, что со вчерашнего дня нынешний глава «Нафтогаза» Александр Болкисев находится в отпуске. Это означает, что по законодательству он сейчас вообще не сможет быть уволен.

Смена руководителя НАК - только первая ласточка. «Изменения будут в «Энергоатоме», - говорит депутат фракции Партии регионов Дмитрий Святаш. Константин Бородин также утверждает, что правительство попытается обновить кадровый состав таких «дочек» НАК, как «Газ Украины» и «Газ-тепло». «Это в стиле Бойко. Он назначит своих людей, и он будет действовать решительно, жестко и целенаправленно», - сказал зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК Михаил Волынец.

Вполне вероятно, что условием назначения министром энергетики «недонецкого» Юрия Бойко стало назначение в НАК «донецкого» топа, который будет контролировать денежные потоки государственного монополиста. «Я допускаю, что теперь донецкие могут вообще потеснить «РосУкрЭнерго» с нефтегазового рынка, и Дмитрию Фирташу без поддержки Кремля тут не устоять», - комментирует готовящееся назначение один из высокопоставленных чиновников на ул. Грушевского.

"Обком"