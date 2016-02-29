Адвокат задержанного "азовца" заявляет о пытках в СБУ

Об этом Мамалыга заявил журналистам возле здания УСБУ в Киеве, где бойцы "Азова" проводят пикет с требованием освободить своего собрата, передает корреспондент УНИАН.

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По словам адвоката, Краснова задержали вооруженные сотрудники СБУ. После этого ему связали скотчем руки, ноги, завязали глаза и вывезли в лес, где около 6 часов подвергали пыткам, требуя признания, где тот спрятал оружие.

"После этого его (Краснова) те же люди доставили в помещение СБ на улице Владимирской, при этом с ним была его девушка Оксана Шелест. Ее также задержали. И сейчас пока неизвестно, что с ними происходит", - сказал адвокат.

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Он отметил, что в здании столичной СБУ Краснова посещали представители уполномоченного Верховной Рады по правам человека, которые зафиксировали нанесенные побои.

Как ожидается, в ближайшее время Краснову будет избрана мера пресечения.

Сейчас около 100 представителей батальона "Азов" пикетируют здание столичной СБУ с требованием освободить Краснова.

Как сообщал УНИАН, активисты гражданского корпуса "Азов" проводили акцию под стенами здания СБУ в Киеве. Они требовали объяснений от представителей правоохранительных органов, почему был задержан глава ГК "Азов-Крым" Станислав Краснов.