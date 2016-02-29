Активисты "Азова" сегодня снова будут пикетировать здание СБУ

Она пройдет в связи с задержанием главы гражданского корпуса "Азов-Крым" Станислава Краснова и его подруги Оксаны Шелест, передает Еспресо.TV.

Начало акции заплпновано на 10:00.

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Как сообщал УНИАН, активисты гражданского корпуса "Азов" проводили акцию под стенами здания СБУ в Киеве. Они требовали объяснений от представителей правоохранительных органов, почему был задержан глава ГК "Азов-Крым" Станислав Краснов.