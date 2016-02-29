Активисты "Азова" сегодня снова будут пикетировать здание СБУ
09:32, 29 февраля 2016Общество
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В понедельник, 29 февраля, возле здания СБУ вновь состоится акция протеста "Азова".
"Азовцы" снова будут протестовать под СБУ / facebook.com/tamara.shevchuk
Она пройдет в связи с задержанием главы гражданского корпуса "Азов-Крым" Станислава Краснова и его подруги Оксаны Шелест, передает Еспресо.TV.
Начало акции заплпновано на 10:00.
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Как сообщал УНИАН, активисты гражданского корпуса "Азов" проводили акцию под стенами здания СБУ в Киеве. Они требовали объяснений от представителей правоохранительных органов, почему был задержан глава ГК "Азов-Крым" Станислав Краснов.
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