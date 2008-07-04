В Гидропарке продавец шашлыков ножом убил покупателя
13:58, 04 июля 2008Общество
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Преступник задержан
В столичном Гидропарке вчера ночью продавец шашлыков ножом убил покупателя.
Как сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в городе Киеве, убийство произошло в результате конфликта, возникшего между молодыми людьми.
По информации ЦОС, скорая помощь, прибывшая на место происшествия, смогла лишь констатировать смерть пострадавшего.
Преступник был задержан вчера около 15.00.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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