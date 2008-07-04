В Гидропарке продавец шашлыков ножом убил покупателя

В столичном Гидропарке вчера ночью продавец шашлыков ножом убил покупателя.

Как сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в городе Киеве, убийство произошло в результате конфликта, возникшего между молодыми людьми.

По информации ЦОС, скорая помощь, прибывшая на место происшествия, смогла лишь констатировать смерть пострадавшего.

Преступник был задержан вчера около 15.00.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.