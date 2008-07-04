Управление "Север" приняло на службу тысячу контрактников

С начала года для прохождения службы по контракту в регионах, входящих в состав Территориального управления “Север” Сухопутных войск Вооруженных сил Украины были приняты 1 тыс. 163 человека.

Как сообщили сегодня УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, такие результаты обнародовал в Чернигове начальник Теруправления “Север” генерал-майор Анатолий СИРОТЕНКО.

По его выводам, данный показатель составляет 40% от общего плана призыва контрактников на 2008 год в подчиненных регионах. А в целом военным комиссариатам поставлено задание на протяжении текущего года отобрать для прохождения военной службы по контракту 3 тысячи 149 человек.

По словам генерал-майора А.СИРОТЕНКО, это высокий результат в ходе выполнения такого общегосударственного задания.

Говоря о фактах и причинах освобождения контрактников из частей и учреждений в пределах ответственности Теруправления “Север”, руководитель призвал ответственных лиц не терять связей с теми, кто сегодня по тем или иным причинам оставляет ряды ВСУ.

”Мы выполняем задание, поставленное Президентом Украины, несмотря на объективные трудности. Многие молодые люди увольняются, мотивируя свое решение невыполнением условий контракта со стороны Вооруженных Сил или недостаточным денежным обеспечением. Но держать связь с этими молодыми людьми нужно, ведь кто-то из них через год-два может выразить желание вернуться в армию, не найдя себя в гражданской жизни”, – отметил генерал-майор А.СИРОТЕНКО.

Он также подчеркнул готовность к качественному проведению осенней призывной кампании. “Вскоре начнется очередной призыв в ряды Украинской армии, поэтому уже сейчас нужно готовиться к нему. Когда мы, офицеры, каждый по своему направлению работы будем влиять на качество призыва, будем оказывать практическую помощь непосредственно в военкоматах, это принесет позитивный результат”, – сказал генерал.

Справка УНИАН. Территориальное управление “Север” является военно-административной структурой в территориально-организационном построении ВСУ со штабом в Чернигове. В его состав входят Житомирская, Киевская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.