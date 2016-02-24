Сегодня в Украину придут дожди, синоптики обещают до +17 градусов

Холоднее всего будет на севере и западе – от плюс двух до плюс 4 четырех градусов, передает ТСН.

В восточных и центральных областях синоптики обещают 5-8 градусов выше нуля.

Самая теплая погода ожидается на юге. На материковой части страны будет до 9-ти тепла, а в Крыму – до плюс 17-ти.

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Напомним, накануне синоптики предупредили, что Киевщину трое суток будет поливать дождем и окутает туманом. Правоохранители призвали водителей быть осторожными на дорогах из-за ограниченной видимости.