Сегодня в Украину придут дожди, синоптики обещают до +17 градусов
08:15, 24 февраля 2016Общество
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В среду, 24 февраля, в Украину придут дожди местами с мокрым снегом.
Сегодня в Украине дождливо / Фото УНИАН
Холоднее всего будет на севере и западе – от плюс двух до плюс 4 четырех градусов, передает ТСН.
В восточных и центральных областях синоптики обещают 5-8 градусов выше нуля.
Самая теплая погода ожидается на юге. На материковой части страны будет до 9-ти тепла, а в Крыму – до плюс 17-ти.
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Напомним, накануне синоптики предупредили, что Киевщину трое суток будет поливать дождем и окутает туманом. Правоохранители призвали водителей быть осторожными на дорогах из-за ограниченной видимости.
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