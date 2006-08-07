Знакомьтесь - министр подготовки к зиме

Сегодня вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ представил министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО коллективу министерства.

Как передает корреспондент УНИАН, А.КЛЮЕВ поблагодарил за работу экс-министра топлива и энергетики Ивана ПЛАЧКОВА и вручил ему грамоту Кабинета Министров Украины «За значительный личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса Украины», подписанную премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как отметил И.ПЛАЧКОВ, основная заслуга министерства - это разработка энергетической стратегии Украины до 2030 года, отдельные элементы которой министерство уже начало внедрять в жизнь.

В свою очередь Ю.БОЙКО уверил, что под его руководством министерство будет и дальше продолжать тот курс, который взяла Украина в энергетической отрасли. «Наше министерство будет и дальше продолжать ту положительную динамику, которая была начата раньше», - сказал он. Также Ю.БОЙКО добавил, что при рассмотрении кадровых вопросов «будет сохранена преемственность».

В тоже время, как отметил А.КЛЮЕВ, Украина и дальше будет развивать атомную энергетику, строительство гидроаккумулирующих станций и другое. При этом он отметил, что сейчас основной вопрос - это подготовка к зиме, а также разработка бюджета на 2007 год и внесение изменений и дополнений в бюджет на 2006 года.

Как сообщал УНИАН, 4 августа Верховная Рада Украины большинством голосов утвердила новый состав правительства. Министром топлива и энергетики был назначен Ю.БОЙКО.

Справка УНИАН. Ю.БОЙКО родился 9 октября 1958 года в Горловке (Донецкая обл.). С 1999 по 2001 гг. был генеральным директором АО "Лисичанскнефтеоргсинтез" (Лисичанский НПЗ), с августа 2001 по февраль 2002 гг. – председатель правления АО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ). С июля 2003 по март 2005 гг. – первый заместитель министра топлива и энергетики - председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".

Указом от 3 августа Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Ивана ПЛАЧКОВА главой Одесской областной государственной администрации.