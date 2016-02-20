В Сумах в честь Героев Небесной Сотни переименовали сразу две улицы

Как сообщает пресс-служба Сумского городского совета, соответствующее распоряжение подписал городской голова Александр Лысенко.

Согласно документу, улица Федько переименована в улицу Героев Небесной Сотни, улица Куйбышева – в улицу единственного в Сумах Героя Небесной Сотни Алексея Братушки.

В свою очередь улица Крупской переименована в улицу погибшего в зоне проведения антитеррористической операции Андрея Реуты.

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«Сумчане склоняют головы перед памятью Героев, отдавших свою жизнь за честь и достоинство нашего народа и всей страны, за ее территориальную целостность и единство», - подчеркнул Лысенко.

Согласно распоряжению, соответствующим службам рекомендовано осуществить внесение изменений в государственную регистрацию места жительства на переименованных улицах, а всем предприятиям, учреждениям и организациям – руководствоваться им в своей деятельности.

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