В Сумах в честь Героев Небесной Сотни переименовали сразу две улицы

15:58, 20 февраля 2016
Общество
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В Сумах появились улицы, названные в честь Героев Небесной Сотни и в честь одного из Героев Небесной Сотни.

Сумы / like.sumy.ua

Как сообщает пресс-служба Сумского городского совета, соответствующее распоряжение подписал городской голова Александр Лысенко.

Согласно документу, улица Федько переименована в улицу Героев Небесной Сотни, улица Куйбышева – в улицу единственного в Сумах Героя Небесной Сотни Алексея Братушки.

В свою очередь улица Крупской переименована в улицу погибшего в зоне проведения антитеррористической операции Андрея Реуты.

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«Сумчане склоняют головы перед памятью Героев, отдавших свою жизнь за честь и достоинство нашего народа и всей страны, за ее территориальную целостность и единство», - подчеркнул Лысенко.

Согласно распоряжению, соответствующим службам рекомендовано осуществить внесение изменений в государственную регистрацию места жительства на переименованных улицах, а всем предприятиям, учреждениям и организациям – руководствоваться им в своей деятельности.

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