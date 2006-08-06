В центре Москвы из автомата тяжело ранен мужчина

В центре Москвы огнем из автомата тяжело ранен мужчина, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах столицы.

"Инцидент произошел примерно в 18.20 мск на улице 1905 года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в момент, когда мужчина выходил из ресторана и направлялся в сторону своего автомобиля, неизвестный открыл по нему огонь из автомата Калашникова. В настоящее время с тяжелыми ранениями потерпевшего доставили в одну из больниц. Нападавший, бросив оружие на месте преступления, скрылся. Ведется розыск стрелявшего.

РИА "Новости"