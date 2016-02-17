Прокурор Генпрокуратуры предлагал $10 тысяч взятки за должность в НАБУ

Прокурор Генеральной прокуратуры Украины предлагал неправомерную выгоду в 10 тыс. долларов (около 270 тыс. грн) членам конкурсной комиссии за положительное решение вопроса насчет трудоустройства на руководящую должность в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Об этом говорится в сообщении НАБУ в Facebook.

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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали прокурора сегодня. Задержание стало возможным благодаря активному участию членов «Автомайдана» (AutoMaidan), представители которого входят в состав Совета общественного контроля при НАБУ.

В уголовном производстве проводятся неотложные следственные действия. Детективы готовят для направления в суд ходатайство об избрании меры пресечения.