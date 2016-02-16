Сегодня украинцев ожидает весеннее тепло до +20 и сильный ветер
08:36, 16 февраля 2016Общество
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Теплее всего будет в восточном и южном регионах.
Сегодня в Крыму воздух прогреется до +20 градусов / ТСН
Во вторник, 16 февраля, в Украине местами пройдут дожди, но будет сохраняться теплая погода, передает ТСН.
Термометры в восточном и южном регионах покажут 14...15 градусов тепла. В Крыму воздух прогреется до +20 градусов.
В центре страны температура воздуха составит 12...13 градусов с отметкой "плюс".
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А вот в северных и западных областях столбики термометров поднимутся максимум до +9 градусов.
Кроме того, синоптики предупреждают, что сегодня днем в Киеве и области порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат - до 25-30 м/сек.
Сегодня в Украине местами пройдут дожди
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