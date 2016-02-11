Дело по драке на Драгобрате передают киевской полиции - Москаль

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на брифинге сообщил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

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"Мы следствие, которое могли, закончили. На сегодняшний день, я знаю, есть указание Генпрокуратуры, дела по Львовской, Ивано-Франковской областям, по Киеву, Кировоградской области передать на расследование в Национальную полицию Украины в Киеве. Их будет рассматривать центральный орган Нацполиции, поскольку там одни и те же участники, которые принимали участие в событиях и в Кировограде, и в Ивано-Франковске, и в Киеве, и во Львове, и на Драгобрате. Поэтому эти дела должны рассматриваться не отдельно по каждому эпизоду, а все вместе", - сказал Москаль.

Как сообщал УНИАН, 10 января во время конфликта на туристической базе на Драгобрате полиция задержала пятерых вооруженных мужчин, которые позиционировали себя как бойцы "Правого сектора".

По данным правоохранителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленники пришли в ресторан и потребовали приготовить им еду уже после закрытия заведения. В ответ на отказ со стороны администрации лица применили физическое насилие, причинив телесные повреждения повару и охраннику.

Суд арестовал пятерых задержанных на два месяца без права внесения залога.

Позже Москаль заявил, что двое из фигурантов конфликта на турбазе на Драгобрате разыскиваются милицией за похищение человека и разбой в Киеве.

Кроме того, в Департаменте коммуникации Национальной полиции сообщили, что против пятерых фигурантов, задержанных за драку на Закарпатье, открыто 9 уголовных производств, в частности, о совершении хулиганства, разбоя, покушении на незаконное завладение транспортным средством, похищении человека и незаконном обращении с оружием. В ходе следствия выяснилось, что эти же лица причастны к преступным случаям, совершенным ранее во Львовской и Ивано-Франковской областях.