На Харьковщине повалили памятник Ленину (фото, видео)
09:51, 06 февраля 2016Общество
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В райцентре Золочев Харьковской области активисты гражданского корпуса "Азов" и "Харьковской хунты" повалили очередной памятник Ленину.
Отмечается, что памятник вождю сбросили с постамента с помощью троса и автомобиля.
По данному факту полицейские Золочевского отделения полиции проводят соответствующую проверку.
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Напомним, 2 февраля Кабмин отчитался о ликвидации 139 коммунистических памятников. "Снят статус памятников с 40 памятников Ленину, демонтированы 139 памятников деятелям коммунистического тоталитарного режима (приказ Минкультуры от 26.11.2015 г. № 977)", - говорится в отчете правительства.
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