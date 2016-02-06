На Харьковщине повалили памятник Ленину (фото, видео)

09:51, 06 февраля 2016
Общество
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В райцентре Золочев Харьковской области активисты гражданского корпуса "Азов" и "Харьковской хунты" повалили очередной памятник Ленину.

Отмечается, что памятник вождю сбросили с постамента с помощью троса и автомобиля.

По данному факту полицейские Золочевского отделения полиции проводят соответствующую проверку.

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Напомним, 2 февраля Кабмин отчитался о ликвидации 139 коммунистических памятников. "Снят статус памятников с 40 памятников Ленину, демонтированы 139 памятников деятелям коммунистического тоталитарного режима (приказ Минкультуры от 26.11.2015 г. № 977)", - говорится в отчете правительства.

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