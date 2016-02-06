На Харьковщине повалили памятник Ленину (фото, видео)

В райцентре Золочев Харьковской области активисты гражданского корпуса "Азов" и "Харьковской хунты" повалили очередной памятник Ленину.

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