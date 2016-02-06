Стали известны имена первых 12 антикоррупционных прокуроров

Об этом на своей странице в Facebook сообщает член конкурсной комиссии Дарья Каленюк.

Отмечается, что по его результатам было заполнено 12 из 30 вакансий на эти должности.

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Каленюк назвала фамилии победителей, которые прошли данный конкурс: Гаврилюк, Гайданка, Гречишкин, Жовницкая, Касьян, Кравец, Олефир, Перов, Посвистак, Скибенко, Шкрум, Щербай.

Ітак, перший конкурс на рядових антикорупційних прокурорів завершено. Заповнено 12 з 30 вакансій.Прізвища переможців:Г... Posted by Daria Kaleniuk on Friday, February 5, 2016

По словам Каленюк, действующее законодательство требует, чтобы кандидаты имели 5 лет стажа работы в органах прокуратуры. Таким образом, все победители являются бывшими прокурорами.

Среди победителей оказался родственник нардепа от "Батькивщины" Алены Шкрум. По ее словам, это племянник отца, однако она не очень хорошо его помнит.

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По словам Каленюк, всего на конкурс направилось 318 кандидатов, передает Украинская правда.

По результатам тестирования на знание законодательства и общих способностей к собеседованиям было допущено 66 кандидатов, из которых комиссия выбрала 12 победителей.

Среди рекомендованных комиссией будущих прокуроров - лишь одна женщина, сообщила эксперт.

"Все, кого комиссия рекомендует Холодницкому - работники прокуратуры, ведь условие иметь 5-летний прокурорский опыт работы прописана в законе. И это стало большой проблемой - подалось очень мало сильных кандидатов. Теперь нужно проводить дополнительный конкурс, чтобы набрать необходимое количество процессуальных руководителей", - прокомментировала результаты конкурса Каленюк.

"Но второй этап конкурса будет иметь смысл только в случае отмены этой нормы в законе. Тогда на конкурс смогут отправиться сильные юристы или адвокаты не из органов прокуратуры, и достойная оплата, закрепленная законодательно, будет для них хорошей мотивацией", - добавила она.