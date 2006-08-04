В Украине повысились цены на пшеничную муку

В ряде регионов Украины производители пшеничной муки начали повышать отпускные цены на свою продукцию.

Как сообщают эксперты ИА «АПК-Информ», наиболее существенный рост цен на муку отмечается в центральных областях (в частности, Киевской) и на юге страны (Крым).

Так, к концу текущей недели предприятия центрального региона повысили максимальные отпускные цены на пшеничную муку высшего сорта на 50 грн/т в сравнении с предыдущей неделей – до 1250 грн/т (EXW), в южном регионе – на 60 грн/т, до 1335 грн/т, что является наиболее высоким показателем в Украине.

Большинство мукомолов мотивируют это решение высокими ценами на сырье – несмотря на активные темпы уборочных работ и поступление на рынок пшеницы нового урожая, цены на нее не снижаются. В то же время, некоторые специалисты говорят и о влиянии такого психологического фактора, как повышение цен на хлеб.

«Мукомолы считают, что если хлебопеки заявили о низкой рентабельности производства и повысили цены на хлеб в связи с высокой стоимостью энергоресурсов, то почему бы не увеличить цены на муку, которые также долгое время оставались стабильными», - сообщил источник в отрасли.

Специалисты «АПК-Информ» отмечают, что диапазон цен на муку высшего сорта в Украине по итогам текущей недели составил 1000-1335 грн/т (EXW), при этом минимальные цены зафиксированы в восточном регионе.