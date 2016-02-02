В Украине за хранение арсенала оружия будут судить гражданина РФ

Дело расследовало Генеральное следственное управления ГСУ СБУ. У гражданина РФ по месту жительства в Киеве в ходе обыска обнаружено и изъято пять пистолетов системы "Gloсk", боевые припасы к ним в количестве 200 патронов, два глушители к пистолетам системы "Gloсk" и пять магазинов к АК-74. Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

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Действия указанного лица квалифицированы по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Следственный судья Шевченковского районного суда Киева с учетом семейного положения последнего избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Государственное обвинение поддерживает Генпрокуратура Украины.