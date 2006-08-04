В Украину возвращается жара

5 августа, по прогнозам синоптиков, в западной части Украины ожидается облачная погода, дожди, грозы, местами сильные дожди, град. Температура ночью 14-19°, днем 22-28°. На остальной территории будет сухая жаркая погода. Температура ночью 20-25°, днем 29-34°, в южных, восточных областях и в Крыму местами 35-38°. Ветер юго-восточный с переходом днем в западных областях в западный, 5-10 м/с, при грозах отдельные шквалы 15-20 м/с.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

6-7 августа в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях будет облачно с прояснениями, дожди, грозы, местами сильные дожди, град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 17-22°, в западных областях 13-18°, днем 21-26°, 6 августа в северных областях и в Черкасской области 27-32°.

На остальной территории будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, только 7 августа в Одесской, Кировоградской и Николаевской областях пройдут кратковременные грозовые дожди, местами град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 29-34°, в Крыму, Приазовье, Днепропетровской, а 6 августа и в южных областях местами 35-37°.

Ветер юго-восточный и южный, в западных областях с переходом в северо-западный, 5-10 м/с.

8-9 августа в Крыму, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях, а 9 августа и в Одесской и Николаевской областях преимущественно без осадков. На остальной территории местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 12-18°, в западных областях 9-14°, днем 21-27°; в южной, а 9 августе и в восточной части ночью 17-22°, днем 25-31°.

В г. Киеве и столичной области 5 августа будет сухая жаркая погода. Температура в Киеве ночью 21-23°, днем 31-33°, по области ночью 20-25°, днем 30-34°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

6 августа ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, гроза. 7 августа облачно с прояснениями, дожди, грозы, утром и днем местами сильные дожди, град. Температура ночью 17-22°, днем 6 августа 27-32°, 7 августа 21-26°. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, 7 августа при грозах местами шквалы 15-20 м/с.

8-9 августа местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 12-18°, днем 21-27°.