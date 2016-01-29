В Николаевской области количество смертей от гриппа увеличилось до 5

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации, первые 4 случая имеют штамм вируса пандемического гриппа, последний случай, который был подтвержден лабораторными исследованиями, не имеет такого штамма.

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За последние сутки в области зарегистрированы 1532 случая заболевания гриппом и ОРВИ, из них 868 случаи заболевания у детей. Кроме того, за сутки 170 человек, из которых 60 – дети, были госпитализированы.

«Темпы прироста заболеваемости за последние сутки по сравнению в предыдущими составляют минус 7,9%. Количество заболевших уменьшается, и можно констатировать, что в равной степени болеют, как взрослые, так и дети», - сказала заместитель председателя облгосадминистрации Оксана Янишевская.

По ее словам, с начала эпидсезона гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями заболело 76 тыс. николаевцев и жителей области, из которых 53 тыс. - это дети до 17 лет.

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ по области ниже порогового на 6,4%. В разных районах ситуация разнится. Так, превышение порогового уровня заболеваемости зарегистрировано в Арбузинском (+87,4%) и Казанковском (+67,3%) районах.