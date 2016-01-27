Оккупанты в Крыму переходят на "ручной" режим отключения света, чтобы обеспечить "социальную справедливость"

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на заявления оккупационных властей.

«Губернатор Сергей Меняйло потребовал от руководителя филиала ПАО «ЭК «Севастопольэнерго» вручную производить временные отключения в соответствии с графиком там, где это необходимо, чтобы обеспечить соблюдение режима ограничения и социальную справедливость», – говорится в сообщении.

При этом Меняйло поручил «по максимуму» отключать от электроэнергии потребителей, которые не обеспечивают жизнедеятельность города.

Накануне инициативные севастопольцы призвали горожан выйти на митинг 27 января и выразить свое недовольство «несправедливым» графиком подачи электроэнергии.

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Согласно графику, опубликованному на сайте оккупационного правительства Севастополя, энергоснабжение города производится по районам с интервалом в три часа, однако в некоторых районах города, по словам местных жителей, свет есть постоянно, другие ежедневно остаются без электричества.

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В Керчи во вторник, 26 января, принято решение об отключении жилых домов от электроэнергии вручную. Оккупационные власти объяснили такое решение «увеличением потребления электроэнергии населением при похолодании, а также необходимостью обеспечить социальную справедливость».

Жители оккупированной Керчи все чаще жалуются на отсутствие света и тепла в их домах, считая ситуацию с энергоснабжением города едва ли не самой худшей на полуострове.