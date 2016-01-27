Жители оккупированной Керчи о ситуации с энергоснабжением: Просвета пока не видно

Об этом сообщает Крым.Реалии.

С наступлением холодов потребителей перевели на график подачи электричества, который горожане считают «не очень удобным».

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«У нас город живет в двух ритмах. Отключают электричество три часа через три. Кому-то повезет, он попадает, что с шести до девяти (вечера - УНИАН) свет есть, кто-то не попадет. Единственное, что делают "городские власти", этот график меняют где-то раз в неделю так, чтобы, придя домой люди могли не сразу ложиться спать после работы, а еще что-то сделать по дому. Таким образом, просвета пока не видно», - рассказал житель Керчи Александр.

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На этой неделе из-за нехватки электроэнергии оккупационные власти Керчи решили «вручную» обесточивать жилые дома. По информации "администрации" города, лимит, выделенный Керчи, составляет 44 мегаватта. Оккупанты заявляют, что «отключать будут всех».

Как сообщал УНИАН, ранее оккупационные власти заявили, что севастопольцы все чаще жалуются на отсутствие тепла и света.