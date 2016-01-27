В прошлом году две трети украинцев сталкивались с коррупцией – опрос

Об этом свидетельствуют результаты социального исследования, которые озвучила заместитель директора Киевского международного института социологии Виктория Захожая на пресс-конференции УНИАН.

По ее словам, граждане считают проблему коррупции в повседневной жизни одной из самых насущных для Украины (94,4%), а коррумпированность органов власти как частный случай, по мнению украинцев, практически не уступает ей по серьезности (93,8%).

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«С проявлениями коррупции в 2015 году с позиции участника или наблюдателя сталкивались почти две трети респондентов, каждый пятый из которых – минимум ежемесячно», - отметила она.

«Опрос показал, что 85,5% взрослого населения Украины оценивают общий уровень коррумпированности общества выше среднего. Лишь 1,8% опрошенных считают коррупцию мало распространенной или и вовсе отсутствующей», - добавила Захожая.

*** Исследование проведено Киевским международным институтом социологии в координации с Лейк Ресеч Партнерс и Каракоюн Стеретеджиз течение июля-октября 2015 года.

Генеральная совокупность – взрослое население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях Украины и городе Киеве (кроме части Донецкой и Луганской областей и Крыма, которые не контролируются Украиной). В каждой из областей было опрошено примерно 400 человек. Погрешность составляет примерно 5%.