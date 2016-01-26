Путин предлагает активнее отбирать имущество у других коррупционеров

"Нужно совершенствовать такой антикоррупционный механизм, как изъятие и обращение в доход государства имущества, которое приобретено на незаконные или сомнительные деньги", - заявил Путин на заседании президентского Совета по противодействию коррупции.

"По статистике, из 15,5 миллиарда рублей, подлежащих взысканию по делам о коррупции, в прошлом году удалось вернуть только 588 миллионов рублей. Согласитесь, это достаточно скромная сумма", - посетовал российский президент, передает Российская служба ВВС.

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Он также заявил, что в страну надо возвращать активы, которые незаконно были вывезены в другие юрисдикции, и привел в пример данные различных соцопросов, согласно которым население положительно оценивает антикоррупционную работу властей.

Как сообщал УНИАН, ранее исполняющий обязанности замглавы Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Адам Шубин обвинил президента России Владимира Путина в коррупции.

Интервью Шубина вошло в документальный фильм «Тайные богатства Путина». Сам Путин от участия в фильме отказался, отмечает телеканал.

Автор фильма назвал Владимира Путина — самым богатым человеком в Европе и одиним из самых богатых людей в мире. Его состояние, по оценке автора, оценивается в 40 миллиардов долларов.