Предсмертная записка Кравченко написана чужой рукой

Народный депутат Украины, глава Комитета Верховной Рады по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Николай ДЖИГА утверждает, что предсмертная записка министра внутренних дел Юрия Кравченко написана почерком другого человека.

Об этом Н.ДЖИГА заявил в интервью, опубликованном сегодня в газете “Факты”.

«В газетах я видел фотографию предсмертной записки (к материалам дела, как вы понимаете, я доступа не имел). Это не почерк Кравченко - я прекрасно знаю почерк Юрия Федоровича, много лет с ним проработал», - сказал Н.ДЖИГА.

Депутат также исключил возможность изменения почерка Ю.Кравченко в результате сильного волнения. «Это исключено. Для того чтобы разобрать почерк Кравченко, нужен был десяток экспертов, до того он был закрученный, неразборчивый. А в записке все написано достаточно четко», - пояснил он.

В качестве аргументов своей точки зрения Н.ДЖИГА привел сведения, рассказанные ему лично вдовой министра Татьяной КРАВЧЕНКО через 2-3 месяца после его гибели. «Она рассказала, что, когда зашла в гараж, обратила внимание, что на полу было натоптано и нанесено со двора снега, как будто там побывало несколько человек. День выдался снежный, и было хорошо видно очень много чужих следов. А ведь она зашла в гараж, когда там никого, кроме мужа, не было. Кроме того, в прессе проскочила информация о том, что на правой руке Кравченко были сломаны два пальца. Жене об этом ничего не известно, несмотря на то, что она имеет статус потерпевшей. Татьяна Петровна заявляет, что это было убийство», - объяснил депутат.

Как сообщал УНИАН, Ю.Кравченко был найден мертвым утром 4 марта 2005 года на даче под Киевом.

21 июля 2006 г. генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО сообщил, что Генеральная прокуратура Украины возобновила расследование уголовного дела о гибели Ю.Кравченко. По его словам, «уголовное дело по факту нахождения трупа Кравченко расследовалось Генпрокуратурой, и было принято решение о его закрытии. Но потом это решение было отменено”. Сейчас дело находится в производстве Генеральной прокуратуры.

Генпрокурор также заявил, что поскольку министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО сообщил о наличии у него информации, опровергающей версию самоубийства, то генпрокурор готов встретиться с Ю.ЛУЦЕНКО.