В двух областях Украины превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге по ликвидации последствий стихии на территории государства сказал председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

"По информации Министерства здравоохранения, ситуация по заболеваемости людей гриппом и острыми респираторными инфекциями на территории государства находится в пределах нормы. Превышение эпидемиологического порога зафиксировано только в Донецкой области - на 68%, заболели 2 тыс. 528 человек, и в Ривненской области - на 16,5%, где заболели 3 тыс. 511 человек", - сказал Чечеткин.

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Как сообщал УНИАН, 18 января заместитель министра здравоохранения Роман Василишин заявил, что в Украине число смертей от гриппа возросло до 46 чел.

Также он не исключил превышение эпидпорога заболеваемости гриппом до конца недели.

Позже в Минздраве заявили, что данные о 46 человек, умерших от гриппа, не подтверждены центральной референс-лабораторией государственного учреждения «Украинский центр контроля и мониторинга заболеваний».