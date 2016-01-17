Киев все еще не получил ответа относительно обмена 25 украинцев - Геращенко



Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко на странице в Facebook.

Читайте такжеВ подвалах Донбасса: "ДНР" начала разоружать и брать в плен своих же боевиков

"Пока боевики блокируют освобождение, и в настоящее время нет ответа на наше предложение от 13 января по освобождению 25 украинцев (среди них есть и герои ДАП)", - написала она.

Как сообщал УНИАН, 13 января Киев сделал боевикам предложение обменять 36 задержанных сепаратистов на 25 пленных украинцев.