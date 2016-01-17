Киев все еще не получил ответа относительно обмена 25 украинцев - Геращенко
04:28, 17 января 2016Общество
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На данный момент Киев не получил ответа от боевиков относительно обмена 25 украинцев.
REUTERS
Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко на странице в Facebook.
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"Пока боевики блокируют освобождение, и в настоящее время нет ответа на наше предложение от 13 января по освобождению 25 украинцев (среди них есть и герои ДАП)", - написала она.
Как сообщал УНИАН, 13 января Киев сделал боевикам предложение обменять 36 задержанных сепаратистов на 25 пленных украинцев.
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