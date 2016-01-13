На старый Новый год в Украину вернется мороз и выпадет снег

14 января, на старый Новый год, в Украине ожидается похолодание ночью до 2-8 градусов мороза, днем ​​температура воздуха будет колебаться от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Снег пройдет на западе и севере, а днем ​​и в центральных областях, на остальной территории - без существенных осадков, передает Opogode.ua.

Местами ожидаются туманы, на дорогах - гололедица.

В западной части ожидается снег. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем ​​от 2 мороза до 3 градусов тепла.

В северных областях будет выпадать снег. Температура воздуха ночью и днем ​​от 0-5 мороза, на Сумщине ночью до 3-8 градусов мороза.

В центральной части местами снег. Температура воздуха ночью и днем ​​от 3 градусов тепла до 3 мороза.

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В восточных областях преимущественно без осадков. Температура воздуха 0-5 градусов мороза, на Харьковщине до 7 мороза, днем ​​от 2 мороза до 4 градусов тепла.

В южной части - без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем ​​1-7 градусов тепла.

В Киеве 14 января ожидается снег. Ночью и днем ​​1-3 градуса мороза, вечером снижение до 5-7 градусов мороза.

Ветер в Украине западный, 5-10 м / с.