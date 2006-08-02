Киевский метрополитен ищет 100 миллионов

Сегодня коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" объявило тендер на услуги по предоставлению кредита. Об этом сообщает “Коммерсант-Украина” в своем сегодняшнем номере.

Проведение тендера запланировано на 21 августа, а сам кредит должен быть предоставлен в сентябре. Средства планируется направить на продолжение строительства метро от станции “Лыбидская” на Теремки.

В июне Киевский городской совет дал разрешение метрополитену на получения кредита в сумме 100 млн. грн. под залог коммунального имущества.

Кроме того, КП "Киевский метрополитен" объявило тендер на услуги по страхованию вагонов метрополитена. Тендер также назначен на 21 августа, а услуги должны быть предоставлены в сентябре.