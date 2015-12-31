В Харьковской области снесен очередной памятник Ленину
03:14, 31 декабря 2015Общество
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В селе Петропавловка Купянского района Харьковской области 30 декабря состоялся демонтаж памятника Ленину.
Решение было принято органами местного самоуправления Петропавловского сельсовета / facebook.com/Харківська-Хунта-710809685711530
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Харьковской области.
Отмечается, что соответствующее решение было принято органами местного самоуправления Петропавловского сельсовета в рамках выполнения требований Законов Украины о декоммунизации.
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"Накануне на общем собрании жители села Петропавловка Купянского района выразили желание демонтировать памятник Ленину, который расположен в их населенном пункте", - говорится в сообщении.
Как отметили в Нацполиции, 30 декабря днем "силами представителей сельсовета и местных жителей памятник был снят с постамента и передан на хранение в районный музей".
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