До конца недели температура немного снизится

3 августа по прогнозам синоптиков в западной половине Украины будет облачно с прояснениями, дожди, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с, днем в Карпатах и на Закарпатье местами сильные дожди. На остальной территории переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в западных областях ночью 12-17°; днем 20-25°, на остальной территории ночью 14-19°, на юге до 22°; днем 28-33°, в северных областях 23-28°.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

4-5 августа в западных областях будет облачно с прояснениями, дожди, грозы, местами сильные дожди, град, шквалы 15-20 м/с; ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с; температура ночью 13-18°, днем 23-28°, на крайнем западе около 20°.

На остальной территории ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, только в северных и Винницкой области 4 августа местами пройдет кратковременный дождь, гроза; ветер юго-восточный, 5-10 м/с; температура ночью 15-20°, на юге до 23°; днем 28-33°, в южной части местами 35-37°.

6 августа в восточной половине страны, 7 августа в восточных областях сохранится преимущественно сухая и знойная погода.

На остальной территории пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура постепенно снизится ночью до 11-17° (в западных областях до 7-13°), днем до 21-27°; на юге существенно не изменится, только днем 7 августа жара спадет до 26-31°.

В г. Киеве и столичной области 3 августа будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, грозы, местами слабый град. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, при грозах порывистый. Температура в Киеве ночью 16-18°, днем 25-27°, по области ночью 14-19°, днем 23-28°.

4-5 августа сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром 4 августа местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°.

6-7 августа временами ожидаются дожди, грозы. Температура постепенно снизится ночью до 12-17°, днем до 22-27°.