Зарплата военнослужащих в следующем году увеличится минимум вдвое - Полторак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак сегодня на заседании Совета реформ при Минобороне в Киеве.

«Я убежден в том, что с нового года нам удастся значительно повысить заработную плату, что нам позволит более тщательно подходить к отбору людей, желающих проходить службу», - отметил он.

«Заработная плата увеличивается, как минимум, вдвое, я думаю, что мотивация приходить в армию будет значительно увеличена», - заявил Полторак.

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Как сообщал УНИАН, 6 декабря начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ генерал армии Виктор Муженко заявил, что с 1 января 2016 года планируется увеличение денежного довольствия военнослужащих Вооруженных сил Украины.

По его словам, военнослужащий по контракту будет получать 7 тыс. грн, командир бригады - 14 тыс., командир батальона - 12 тыс., командир роты - 10 тыс., командир взвода - 9 тыс. грн".

25 декабря Верховная Рада приняла госбюджет-2016, которым предусмотрено увеличение финансирования армии на 21% - до 55,6 млрд грн, по сравнению с 45,8 млрд грн, выделенными в 2015 году.