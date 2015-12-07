Муженко назвал нереальным на сегодня только контрактное формирование армии

Об это в интервью "Фокусу" рассказал начальник Генштаба, генерал армии Виктор Муженко.

"Поэтому только контрактное формирование сегодня нереально. В условиях войны нужно вести речь о смешанном принципе комплектования. Нам необходимо определенное количество людей в оперативный резерв – для доукомплектования частей", - подчеркнул он.

Начальник Генштаба рассказал, что на данный момент стоит вопрос о создании стратегического резерва, поскольку в случае широкомасштабной агрессии необходимо будет в разы увеличивать численность вооруженных сил, наращивать боевые возможности.

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"Поэтому нам необходим будет и мобилизационный резерв. Только контрактники не смогут противостоять одной из самых мощных армий мира, а в Европе российская армия, самая многочисленная", - считает генерал.

Он считает ошибкой слова некоторых о том, что 50 тысяч человек смогут противостоять миллионной группировке российских войск или даже полумиллионной.

"У нас линия боевого соприкосновения 500 км. 50 тысяч – это 100 солдат на километр фронта. Способны ли они будут удержать фронт? А ведь есть такое понятие, как оперативное построение, есть второй эшелон, есть резервы, есть артиллерия, есть подразделения обеспечения – боевого, материального, медицинского. Есть другие участки государственной границы, которые тоже нужно прикрывать. Так что контрактной армии пока для этого явно недостаточно", - подитожил Муженко.

Ранее сегодня Муженко заявлял, что наращивание Вооруженных Сил Украины шло за счет мобилизованных, добровольцев. Он отметил, что за весь период 6 волн мобилизации было призвано 210 тысяч, из них около 180 тысяч – в ВСУ, и 35 тысяч добровольцев.