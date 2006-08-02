В Донецке на АЗС бензин дорожает ежедневно на 10-20 копеек. На сегодня цена бензина марки А-95 достигает 4,80-4,90 грн. за литр, А92 – 4,50 грн., А80 – 4,20 грн.

Как сообщил УНИАН коммерческий директор АЗС "Космос" Иван РЕДИН, подорожание топлива связано с ростом отпускных цен на топливо нефтеперерабатывающими предприятиями Украины.

"Нефтеперерабатывающие предприятия в Украине одновременно подняли цены на бензин. Выросли заводские цены, соответственно, мы вынуждены были поднять тоже", - сказал И.РЕДИН. При этом он констатировал, что о причинах подорожания производители топлива "вразумительных разъяснений не дают".

И.РЕДИН считает, что "от подорожания бензина страдают как потребители, так и автозаправочные станции". "Водители будут ставить машины на отстой и пользоваться общественным транспортом, как это уже у нас было", - отметил И. РЕДИН.

По его прогнозам, в ближайшее время грядет новое подорожание бензина и цена на него будет достигать 5 гривен за литр.

"Если так дальше пойдет, цены будут расти, то мы дойдем до европейского уровня", - заключил И.РЕДИН.