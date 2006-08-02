ЧСЗ хочет возвратить территорию СП ”Нибулон” в госсобственность

ОАО ГАХК «Черноморский судостроительный завод» (ЧСЗ, г. Николаев) 1 августа подало иск в Хозяйственный суд Николаевской области о признании недействительным договора купли-продажи объекта незавершенного строительства «Реконструкция Восточной достроечной набережной», который находится на территории ГАХК «ЧСЗ» и в данный момент принадлежит ООО СП «Нибулон» (г. Николаев). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГАХК «ЧСЗ».

В сообщении отмечается, что по утверждению истца, объект, который по факту является территорией, на которой стоит СП «Нибулон», был приобретен с нарушением требований действующего законодательства Украины.

«Есть все основания для признания договора купли-продажи недействительным и возвращения данного объекта в государственную собственность», - отмечено в сообщении.

Справка УНИАН. ГАХК «Черноморский судостроительный завод» специализируется на производстве судов полной грузоподъемностью до 105 тыс. тонн, а также производит судовые котлы, механизмы и судовое оборудование. Более чем 80% продукции ЧСЗ идет на экспорт.

СП «Нибулон» занимается производством, переработкой и продажей сельхозпродукции. Компания входит в тройку крупнейших экспортеров подсолнечника в Украине.