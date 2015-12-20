В Украине объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 20 декабря, синоптики объявили штормовое предупреждение по Украине.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра. "20 декабря в центральных, восточных областях и южной части местами туман, видимость 200-500 м", - отметили синоптики. Читайте такжеЗавтра в большинстве областей Украины ожидается туман и дожди со снегом

Ранее УНИАН сообщал, что зима будет в пределах температурной нормы умеренно-континентального климата, однако холоднее, чем прошлая. Наиболее холодными месяцами станут декабрь и январь, а февраль, по прогнозам синоптиков, будет мягким.

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