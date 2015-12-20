В Украине объявили штормовое предупреждение
09:38, 20 декабря 2015Общество
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Сегодня, 20 декабря, синоптики объявили штормовое предупреждение по Украине.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.
"20 декабря в центральных, восточных областях и южной части местами туман, видимость 200-500 м", - отметили синоптики.
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Ранее УНИАН сообщал, что зима будет в пределах температурной нормы умеренно-континентального климата, однако холоднее, чем прошлая. Наиболее холодными месяцами станут декабрь и январь, а февраль, по прогнозам синоптиков, будет мягким.
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