Депутаты предлагают убрать Юлию Тимошенко из Совета НБУ

Народные депутаты Николай САДОВЫЙ (СПУ), Василий ВОЛГА (СПУ) и Владислав ЛУКЬЯНОВ (Партия регионов) предлагают Верховной Раде Украины изменить состав Совета Национального банка Украины.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован сегодня в парламенте.

Согласно документу, народные депутаты предлагают назначить членами Совета НБУ членов Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности Сергея КЛЮЕВА (фракция Партии регионов), Василия ГОРБАЛЯ (ПР), Александра ТКАЧЕНКО (КПУ) и Василия ЦУШКО (СПУ); членов Комитета ВР по вопросам бюджета Игоря ПРАСОЛОВА (ПР) и Николая РУДЬКОВСКОГО (СПУ); члена Комитета ВР по вопросам экономической политики Бориса КОЛЕСНИКОВА (ПР).

Кроме того, депутаты предлагают освободить от должности члена Совета Национального банка Украины Игоря Плужникова и Юлию ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. Совет НБУ пропорционально, по семь человек, назначают Президент Украины и Верховная Рада. Срок полномочий члена Совета НБУ – семь лет.

В данное время в состав Совета НБУ по квоте парламента входят Валерий АЛЕШИН, Сергей БУРЯК, Петр ПОРОШЕНКО, Юлия ТИМОШЕНКО, Федор ШПИГ и Игорь ЮШКО. У всех указанных лиц, кроме Ю.ТИМОШЕНКО, истек срок полномочий.