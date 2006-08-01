Вера Ульянченко инициирует переоценку земель

Председатель Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО будет инициировать переоценку земель, которые сдаются в аренду, а также мониторинг рынка земли в Киевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.УЛЬЯНЧЕНКО заявила на пресс-конференции в Киеве, отметив, что будет делать это совместно с областным советом.

„Самое дорогое, что есть в Киевской области – это земля, и она транжирится”, - отметила председатель облгосадминистрации.

Председатель КОГА считает, что существующие арендные ставки в области чрезвычайно низкие, особенно в отдельных районах, тогда как сроки аренды по уже заключенным договорам достигают 40-49 лет.

В.УЛЬЯНЧЕНКО привела для примера Яготинский район, где арендная плата составляет 15 гривен за гектар, а также Иванковский район – 447 гривен за гектар.

„То, что владельцы участков платят в качестве налога за год, сейчас стоит один сантиметр земли” – сказала она.

Губернатор Киевской области признала необходимым „мотивировать” арендаторов.

„Мы будем разными законными методами мотивировать обладателей больших участков – либо доплата, либо участие в социальной сфере региона” – сказала она.

В.УЛЬЯНЧЕНКО также отметила, что, по ее мнению, стоит продолжать практику земельных аукционов, но на них следует выставлять не просто земельные участки, а целевые проекты развития данной местности с учетом нужд общества и области.

„Ведь во многих коттеджных городках вокруг Киева нет магазинов, аптек, учреждений культуры, вместо этого идут обращения к власти об обеспечении социальной сферы” – отметила она.

В.УЛЬЯНЧЕНКО также сообщила об итогах социально-экономического развития Киевской области за 1 полугодие 2006 года, согласно которым, в частности, среднемесячная заработная плата одного штатного работника в Киевской области составляет 975,6 гривен. В июне средняя зарплата составляла 1072 гривни. Объемы промышленного производства в области увеличились на 14,8 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.