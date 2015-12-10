СМИ: в результате штурма квартиры на столичной Оболони ранения получили двое сотрудников "Альфы"

Об этом сообщают источники Еспресо.TV.

По информации источника, в Оболонском районе Киева по адресу улица Лайоша Гавро, 1а Служба безопасности Украины проводила спецоперацию. По предварительной информации, СБУ разыскивала дагестанца, которого подозревали в терроризме. Как утверждают источники, в ходе спецоперации он был убит сотрудниками спецслужб.

В ходе задержания произошла перестрелка и двое сотрудников спецслужб получили ранения, один из сотрудников "Альфы" получил ранение в голову и находится в тяжелом состоянии. Сейчас они госпитализированы.

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Пока что жильцы дома не могут ни выйти, ни войти в свое жилье. Периметр оцепили сотрудники МВД, которые следят за территорией. Пока работники спецслужб от комментариев воздерживаются.