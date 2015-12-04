Крымские оккупанты рассказали о сроках ЧС на полуострове

17:08, 04 декабря 2015
Общество
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Отмена режима ЧС в Крыму произойдет после запуска второй очереди подачи электричества по энергомосту из Краснодарского края РФ.

REUTERS

"После запуска второй нитки энергомоста, которая даст еще дополнительно 235 мегаватт", - сказал "глава" Крыма Сергей Аксенов, отвечая на вопрос журналиста о возможности отмены режима ЧС на полуострове, сообщает ТАСС.

По словам Аксенова, ориентировочные сроки запуска второй очереди по графику - 20-22 декабря.

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"Нам нужно четко эту электроэнергию распределить таким образом, чтобы решать одновременно потребности жителей в тепле, свете и воде и, с другой стороны, обеспечить в дневное время работу как минимум всех предприятий, которые платят налоги… дают рабочие места. Такой график сейчас формируется", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН ранее, Аксенов пообещал, что энергоблокада оккупированного Крыма "скоро закончится"

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