Крымские оккупанты рассказали о сроках ЧС на полуострове

"После запуска второй нитки энергомоста, которая даст еще дополнительно 235 мегаватт", - сказал "глава" Крыма Сергей Аксенов, отвечая на вопрос журналиста о возможности отмены режима ЧС на полуострове, сообщает ТАСС.

По словам Аксенова, ориентировочные сроки запуска второй очереди по графику - 20-22 декабря.

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"Нам нужно четко эту электроэнергию распределить таким образом, чтобы решать одновременно потребности жителей в тепле, свете и воде и, с другой стороны, обеспечить в дневное время работу как минимум всех предприятий, которые платят налоги… дают рабочие места. Такой график сейчас формируется", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН ранее, Аксенов пообещал, что энергоблокада оккупированного Крыма "скоро закончится"